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Екс-начальник Генштабу Молдови здавав РФ дані про візити представників Міноборони України

Середа 05 червня 2024 16:10
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Екс-начальник Генштабу Молдови здавав РФ дані про візити представників Міноборони України Архівне фото: Ігор Горган (facebook.com MDAarmy)
Автор: Дмитро Браславський

Колишній начальник генштабу Молдови Ігор Горган передавав російській розвідці секретну інформацію, зокрема про візити в країну представників Міноборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Insider і главу адміністрації президента Молдови Адріана Белуцела.

Що вдалося встановити журналістам

Зазначається, що The Insider отримало доступ до листування екс-начальника генштабу Молдови Ігоря Горгана з одним із його кураторів із Головного управління Генштабу збройних сил Росії полковником Олексієм Макаровим.

При цьому співпраця Горгана з представником РФ активізувалася навесні 2022 року, вже після вторгнення окупантів в Україну.

Колишній високопоставлений військовий повідомляв про нібито плани України викупити у Молдови шість літаків МіГ-29. Також він зливав росіянам інформацію про візити представників Міноборони України в Молдову, постачання пального через Румунію.

Горган окрім України фокусувався на внутрішньополітичних питаннях Молдови, а саме на виступах президента Маї Санду.

Як на цю інформацію реагують у Кишиневі

В адміністрації президента Молдови заявили, що за подібні злочини проти держави мають карати найсуворішим чином.

"У 2021 році президентка Майя Санду усунула цю людину з посади. Його позбавлять військового звання і державних нагород Meritul Militar і Credință Patriei, які йому вручили у 2006 і 2015 роках", - написав Белуцел.

За його словами, такі злочинці допомагають створювати для Молдови гібридні загрози, тому країні необхідно ефективніше боротися з актами держзради.

Де тепер знаходиться Горган

Журналісти повідомили, що екс-начальник Генштабу Молдови влаштувався в представництво ООН у справах біженців у Кишиневі.

Агентство бере на облік усіх вимушених переселенців з України і допомагає їм з облаштуванням на новому місці. Тепер він займається доставкою гуманітарної допомоги для українських дітей.

Російські агенти в країнах Європи

Кремль активно використовує своїх агентів та інформаторів для проведення розвідки в країнах Європи, особливо в тих, які допомагають Україні.

Раніше Bloomberg писало, що військова розвідка РФ почала активніше працювати в країнах Європи і для здійснення диверсій ГРУ наймає молодих людей через інтернет.

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