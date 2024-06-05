Екс-начальник Генштабу Молдови здавав РФ дані про візити представників Міноборони України
Колишній начальник генштабу Молдови Ігор Горган передавав російській розвідці секретну інформацію, зокрема про візити в країну представників Міноборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Insider і главу адміністрації президента Молдови Адріана Белуцела.
Що вдалося встановити журналістам
Зазначається, що The Insider отримало доступ до листування екс-начальника генштабу Молдови Ігоря Горгана з одним із його кураторів із Головного управління Генштабу збройних сил Росії полковником Олексієм Макаровим.
При цьому співпраця Горгана з представником РФ активізувалася навесні 2022 року, вже після вторгнення окупантів в Україну.
Колишній високопоставлений військовий повідомляв про нібито плани України викупити у Молдови шість літаків МіГ-29. Також він зливав росіянам інформацію про візити представників Міноборони України в Молдову, постачання пального через Румунію.
Горган окрім України фокусувався на внутрішньополітичних питаннях Молдови, а саме на виступах президента Маї Санду.
Як на цю інформацію реагують у Кишиневі
В адміністрації президента Молдови заявили, що за подібні злочини проти держави мають карати найсуворішим чином.
"У 2021 році президентка Майя Санду усунула цю людину з посади. Його позбавлять військового звання і державних нагород Meritul Militar і Credință Patriei, які йому вручили у 2006 і 2015 роках", - написав Белуцел.
За його словами, такі злочинці допомагають створювати для Молдови гібридні загрози, тому країні необхідно ефективніше боротися з актами держзради.
Де тепер знаходиться Горган
Журналісти повідомили, що екс-начальник Генштабу Молдови влаштувався в представництво ООН у справах біженців у Кишиневі.
Агентство бере на облік усіх вимушених переселенців з України і допомагає їм з облаштуванням на новому місці. Тепер він займається доставкою гуманітарної допомоги для українських дітей.
Російські агенти в країнах Європи
Кремль активно використовує своїх агентів та інформаторів для проведення розвідки в країнах Європи, особливо в тих, які допомагають Україні.
Раніше Bloomberg писало, що військова розвідка РФ почала активніше працювати в країнах Європи і для здійснення диверсій ГРУ наймає молодих людей через інтернет.
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