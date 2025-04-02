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У Молдові порахували, скільки РФ потратила на підкуп виборців у країні

Фото: прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан (facebook.com/recean.md)
Автор: Наталія Кава

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що російські агенти витратили близько 200 мільйонів євро на спроби купити голоси на президентських виборах і референдумі щодо ЄС минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише видання, заява з'явилась того ж дня, коли Велика Британія запровадила санкції проти проросійської неурядової організації "Євразія". Цю організацію назвали відповідальною за спроби фальсифікації референдуму в Молдові та дестабілізації демократії в країні.

"Агенти Кремля розпочали масову кампанію з підкупу виборців, витративши близько 200 млн євро - майже 1% ВВП Молдови - з метою дестабілізації нашої країни", - заявив Речан.

При цьому правоохоронні органи Молдови заявили, що зусиллями з підкупу виборців керував проросійський олігарх-утікач Ілан Шор і його прихильники. МЗС Великої Британії заявило, що підсанкційна мережа "Євразія" перебуває під управлінням Шора.

Президентські вибори у Молдові

Минулої осені на виборах президента Молдови головними опонентами були чинна президент країни Майя Санду та колишній прокурор Молдови Олександр Стояногло.

За результатами другого туру, Санду набрала 55,35% голосів і перемогла проросійського суперника.

Однак під час виборів не обійшлося і бех Росії, відомо, що РФ та її агенти намагалися вплинути на результати виборів.

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