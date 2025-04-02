У Молдові порахували, скільки РФ потратила на підкуп виборців у країні

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що російські агенти витратили близько 200 мільйонів євро на спроби купити голоси на президентських виборах і референдумі щодо ЄС минулого року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як пише видання, заява з'явилась того ж дня, коли Велика Британія запровадила санкції проти проросійської неурядової організації "Євразія". Цю організацію назвали відповідальною за спроби фальсифікації референдуму в Молдові та дестабілізації демократії в країні.
"Агенти Кремля розпочали масову кампанію з підкупу виборців, витративши близько 200 млн євро - майже 1% ВВП Молдови - з метою дестабілізації нашої країни", - заявив Речан.
При цьому правоохоронні органи Молдови заявили, що зусиллями з підкупу виборців керував проросійський олігарх-утікач Ілан Шор і його прихильники. МЗС Великої Британії заявило, що підсанкційна мережа "Євразія" перебуває під управлінням Шора.
Минулої осені на виборах президента Молдови головними опонентами були чинна президент країни Майя Санду та колишній прокурор Молдови Олександр Стояногло.
За результатами другого туру, Санду набрала 55,35% голосів і перемогла проросійського суперника.
Однак під час виборів не обійшлося і бех Росії, відомо, що РФ та її агенти намагалися вплинути на результати виборів.
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