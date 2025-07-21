У Молдові подали перші заявки на вибори: хто може пройти до парламенту

Починаючи з неділі, 20 липня, Центральна виборча комісія Молдови почала прийом документів для реєстрації кандидатів на вибори до парламенту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
Партія влади "Дія і солідарність" (PAS) і політична сила "Демократія вдома" (Democrația Acasă), яку очолює Василе Костюк, стали першими, хто подав до ЦВК документи для реєстрації списків кандидатів у депутати.
Згідно з положеннями Кодексу про вибори, у разі подання документів кількома кандидатами в один день, порядок їх розміщення у виборчому бюлетені визначається шляхом жеребкування.
За попередніми результатами жеребкування PAS виявиться першою в бюлетені, а партія "Демократія вдома" - другою. При цьому остаточна черговість буде відома лише після реєстрації партій Центрвиборчкомом.
Протягом 7 днів ЦВК розгляне подані матеріали та ухвалить рішення про реєстрацію або відмову.
Крім того, цього ж дня було подано заяви від чотирьох можливих кандидатів у депутати, які мають намір брати участь у виборах як самовисуванці.
Приймання документів для реєстрації завершиться 19 серпня. Також зазначимо, що парламентські вибори в Молдові мають відбутися 28 вересня.
Нагадаємо, у суботу стало відомо, що ЦВК Молдови відмовила в реєстрації на парламентських виборах проросійському блоку "Перемога", який очолює олігарх-утікач Ілан Шор.
Таке рішення ухвалили більшістю голосів. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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