В Молдове подали первые заявки на выборы: кто может пройти в парламент

Партия власти "Действие и солидарность" (PAS) и политическая сила "Демократия дома" (Democrația Acasă), возглавляемая Василе Костюком, стали первыми, кто подал в ЦИК документы для регистрации списков кандидатов в депутаты.

Согласно положениям Кодекса о выборах, в случае подачи документов несколькими кандидатами в один день, порядок их размещения в избирательном бюллетене определяется путем жеребьевки.

По предварительным результатам жеребьевки PAS окажется первой в бюллетене, а партия "Демократия дома" - второй. При этом окончательная очередность будет известна лишь после регистрации партий Центризбиркомом.

В течение 7 дней ЦИК рассмотрит поданные материалы и примет решение о регистрации или отказе.

Кроме того, в этот же день были поданы заявления от четырех возможных кандидатов в депутаты, которые намерены участвовать в выборах в качестве самовыдвиженцев.

Прием документов для регистрации завершится 19 августа. Также отметим, что парламентские выборы в Молдове должны состоятся 28 сентября.