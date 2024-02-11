В Молдові поблизу кордону з Україною виявили уламки дрона

За даними видання, молдавські прикордонники заявили, що район, де знайшли уламки бойового безпілотника, оточили.

"В оперативному порядку цю інформацію повідомили компетентним органам. Доступ у район уламків безпілотника обмежили. Ризику або небезпеки для населення в цьому районі немає, і влада вжила всіх необхідних заходів для підтримання громадського порядку, миру і безпеки", - повідомили в поліції.

Фото: поліція Молдови виявила уламки дрона (newsmaker)

Зауважимо, що атака безпілотників сталася в ніч із 9 на 10 лютого в Ізмаїльському районі України, недалеко від кордону з Молдовою.

"Є підозра, що виявлені уламки дрона є одним із безпілотників, збитих українською зенітною установкою", - зазначили в Прикордонній поліції Молдови.

Масована атака на Україну

Цієї ночі, 10 лютого, ворог запустив проти України 31 ударний БпЛА типу Shahed з території тимчасово окупованого Криму та Російської Федерації. Основними напрямками удару були Одеська та Харківська область.

Під час бойової роботи захисникам вдалось знищити 23 ворожих дрони у межах Одеської та Харківської областей.

Як розповідав голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, вночі ворог запустив проти регіону три хвилі дронів.

Також терористи атакували й цивільну інфраструктуру Ізмаїла.

Також сьогодні стало відомо, що Румунія підіймала в повітря винищувачі F-16 під час масованої атаки Росії на Україну.

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