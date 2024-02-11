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В Молдове вблизи границы с Украиной обнаружили обломки дрона

Фото: полиция Молдавии обнаружила обломки дрона (facebook.com politiarepubliciimoldova)
Автор: Карина Левицкая

В Молдове в районе молдавско-украинской границы, неподалеку от села Этулия Вулканештского района, пограничная полиция обнаружила фрагменты беспилотного летательного аппарата типа Shahed.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

По данным издания, молдавские пограничники заявили, что район, где нашли обломки боевого беспилотника, оцепили.

"В оперативном порядке эту информацию сообщили компетентным органам. Доступ в район обломков беспилотника ограничили. Риска или опасности для населения в этом районе нет, и власти приняли все необходимые меры для поддержания общественного порядка, мира и безопасности", - сообщили в полиции.

Фото: полиция Молдовы обнаружила обломки дрона (newsmaker)

Отметим, что атака беспилотников произошла в ночь с 9 на 10 февраля в Измаильском районе Украины, недалеко от границы с Молдовой.

"Есть подозрение, что обнаруженные обломки дрона являются одним из беспилотников, сбитых украинской зенитной установкой", - отметили в Пограничной полиции Молдовы.

Массированная атака на Украину

Этой ночью, 10 февраля, враг запустил против Украины 31 ударный БПЛА типа Shahed с территории временно оккупированного Крыма и Российской Федерации. Основными направлениями удара были Одесская и Харьковская область.

Во время боевой работы защитникам удалось уничтожить 23 вражеских дрона в пределах Одесской и Харьковской областей.

Как рассказывал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, ночью враг запустил против региона три волны дронов.

Также террористы атаковали и гражданскую инфраструктуру Измаила.

Также стало известно, что Румыния поднимала в воздух истребители F-16 во время массированной атаки России на Украину.

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