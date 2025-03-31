У Молдові оголосили персонами "нон грата" трьох співробітників посольства РФ

Молдова у понеділок, 31 березня, оголосила трьох співробітників російського посольства персонами нон грата.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Молдови.
Як заявили у відомстві, було відправлено "російському дипломату" ноту, в якій оголосили трьох співробітників російського диппредставництва "небажаними особами".
"Рішення молдовської влади ґрунтується на чітких доказах діяльності, що суперечить дипломатичному статусу на території Республіки Молдова. Дипломати повинні залишити країну", - сказано у повідомленні.
Наразі причин висилки співробітників російського посольства у МЗС Молдови не уточнили.
Варто нагадати, що сьогодні ми писали про те, що молдавському депутату Олександру Нестеровському, якого засудили до 12 років позбавлення волі, вдалося втекти в Придністров'я. У цьому йому допомагала Росія. Ймовірно, це пов'язано з тим, що він був соратником скандального проросійського олігарха Ілана Шора, який раніше втік із Молдови до Росії.
Також ми писали, що минулого тижня в Молдові затримали голову Гагаузької автономії Молдови Євгенію Гуцул.
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