В Молдове объявили персонами "нон грата" трех сотрудников посольства РФ

Как заявили в ведомстве, была отправлена "российскому дипломату" нота, в которой объявили трех сотрудников российского диппредставительства "нежелательными лицами".

"Решение молдавских властей основывается на четких доказательствах деятельности, противоречащей дипломатическому статусу на территории Республики Молдова. Дипломаты должны покинуть страну", - сказано в сообщении.

Сейчас причин высылки сотрудников российского посольства в МИД Молдовы не уточнили.

Стоит напомнить, что сегодня мы писали о том, что молдавскому депутату Александру Нестеровскому, которого приговорили к 12 годам лишения свободы, удалось сбежать в Приднестровье. В этом ему помогала Россия. Вероятно, это связано с тем, что он был соратником скандального пророссийского олигарха Илана Шора, который ранее сбежал из Молдовы в Россию.