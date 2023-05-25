У Молдові хочуть скасувати День перемоги 9 травня

Згідно з документом, депутати PAS пропонують перейменувати День перемоги на День пам'яті та примирення на згадку про загиблих у Другій світовій війні. При цьому заходи у Молдові, як і в країнах Європи, відбуватимуться 8 травня. Ініціативу від партії "Дія та солідарність" обговорять на засіданні парламенту 25 травня.

Автори законопроекту вважають, що цей крок необхідний, для того щоб перейти до "інтерпретації та сприйняття без супутньої ідеології деяких історичних подій, пов'язаних із Другою світовою війною, у молдавському суспільстві".

При цьому автори документу зазначають, що законопроект не ставить за мету гармонізацію національного законодавства із законодавством Європейського Союзу.

День перемоги 9 травня в Україні