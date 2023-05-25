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У Молдові хочуть скасувати День перемоги 9 травня

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Четвер 25 травня 2023 00:55
У Молдові хочуть скасувати День перемоги 9 травня Фото: парламент Молдови може скасувати День перемоги 9 травня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Депутати від партії "Дія та солідарність" (PAS) у парламенті Молдови зареєстрували законопроект про перейменування Дня перемоги 9 травня на День пам'яті та відзначати його 8 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Згідно з документом, депутати PAS пропонують перейменувати День перемоги на День пам'яті та примирення на згадку про загиблих у Другій світовій війні. При цьому заходи у Молдові, як і в країнах Європи, відбуватимуться 8 травня. Ініціативу від партії "Дія та солідарність" обговорять на засіданні парламенту 25 травня.

Автори законопроекту вважають, що цей крок необхідний, для того щоб перейти до "інтерпретації та сприйняття без супутньої ідеології деяких історичних подій, пов'язаних із Другою світовою війною, у молдавському суспільстві".

При цьому автори документу зазначають, що законопроект не ставить за мету гармонізацію національного законодавства із законодавством Європейського Союзу.

День перемоги 9 травня в Україні

Президент України Володимир Зеленський запропонував перенести День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні з 9 на 8 травня.

Водночас він підписав указ, згідно з яким в Україні щороку 9 травня відзначатиметься День Європи.

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Молдова день победы над нацизмом
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