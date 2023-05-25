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В Молдове хотят отменить День победы 9 мая

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Четверг 25 мая 2023 00:55
В Молдове хотят отменить День победы 9 мая Фото: парламент Молдовы может отменить День победы 9 мая (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Депутаты от партии "Действие и солидарность" (PAS) в парламенте Молдовы зарегистрировали законопроект о переименовании Дня победы 9 мая в День памяти и отмечать его 8 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Согласно документу, депутаты PAS предлагают переименовать День победы в День памяти и примирение в память о погибших во Второй мировой войне. При этом мероприятия в Молдове, как и в странах Европы, будут проходить 8 мая. Инициативу от партии "Действие и солидарность" обсудят на заседании парламента 25 мая.

Авторы законопроекта считают, что этот шаг необходим, чтобы перейти к "интерпретации и восприятию без сопутствующей идеологии некоторых исторических событий, связанных со Второй мировой войной, в молдавском обществе".

При этом авторы документа отмечают, что законопроект не ставит своей целью гармонизацию национального законодательства с законодательством Европейского Союза.

День победы 9 мая в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предложил перенести День победы над нацизмом во Второй мировой войне с 9 на 8 мая.

В то же время, он подписал указ, согласно которому в Украине ежегодно 9 мая будет отмечаться День Европы.

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Молдова день победы над нацизмом
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