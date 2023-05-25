В Молдове хотят отменить День победы 9 мая

Депутаты от партии "Действие и солидарность" (PAS) в парламенте Молдовы зарегистрировали законопроект о переименовании Дня победы 9 мая в День памяти и отмечать его 8 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker .

Согласно документу, депутаты PAS предлагают переименовать День победы в День памяти и примирение в память о погибших во Второй мировой войне. При этом мероприятия в Молдове, как и в странах Европы, будут проходить 8 мая. Инициативу от партии "Действие и солидарность" обсудят на заседании парламента 25 мая.

Авторы законопроекта считают, что этот шаг необходим, чтобы перейти к "интерпретации и восприятию без сопутствующей идеологии некоторых исторических событий, связанных со Второй мировой войной, в молдавском обществе".

При этом авторы документа отмечают, что законопроект не ставит своей целью гармонизацию национального законодательства с законодательством Европейского Союза.

День победы 9 мая в Украине