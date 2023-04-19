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У Молдові хочуть оголосити двох працівників російського посольства персонами нон-грата

Фото: у Молдові хочуть оголосити двох працівників російського посольства персонами нон-грата (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови викликало посла Росії Олега Васнєцова. Йому мають повідомити, що співробітників посольства можуть оголосити персонами нон грата.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник молдовського уряду Даніел Воде.

"

Окрім цього прем'єр-міністр Молдови

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у понеділок, 17 квітня, голову Татарстану Рустама Мініханова не пустили до Молдови. Він планував узяти участь у заході в автономному територіальному утворенні Гагаузія.

Як пояснили молдавські прикордонники, вони справді відмовили "кільком іноземним громадянам" у в'їзді, оскільки ті "не змогли обґрунтувати мету своєї поїздки, плуталися в показаннях і надали суперечливу інформацію про мету свого візиту в країну".

Зазначимо, голова Татарстану знаходиться під санкціями ЄС. Він є головою правління ПАТ "Туполєв", яке виробляє стратегічні бомбардувальники для ЗС РФ.

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