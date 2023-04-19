В Молдове хотят объявить двух работников российского посольства персонами нон-грата

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы вызвало посла России Олега Васнецова. Ему должны сообщить, что сотрудники посольства могут быть объявлены персонами нон грата.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер молдавского правительства Даниэл Воде.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в понедельник, 17 апреля, главу Татарстана Рустама Миниханова не пустили в Молдову. Он планировал принять участие в мероприятии в автономном территориальном образовании Гагаузии.

Как объяснили молдавские пограничники, они действительно отказали "нескольким иностранным гражданам" во въезде, поскольку те "не смогли обосновать цель своей поездки, путались в показаниях и предоставили противоречивую информацию о целях своего визита в страну".

Отметим, глава Татарстана находится под санкциями ЕС. Он является председателем правления ПАО "Туполев", производимым стратегическими бомбардировщиками для ВС РФ.

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