У Молдові в день місцевих виборів хакери атакували сайт ЦВК

"У день виборів, а саме після закриття виборчих дільниць, зафіксували інциденти в галузі кібербезпеки та кілька спроб вивести з ладу IT-інфраструктуру ЦВК. Це призвело до того, що на короткі часові проміжки під час відображення попередніх результатів зовнішнє оновлення інформації сповільнилося", - заявила вона.

За словами Караман, фахівці зі служби технологій та кібербезпеки оперативно відреагували на всі виявлені загрози, зуміли своєчасно блокувати ці атаки та забезпечити безперебійну роботу інформаційної системи.

РФ намагається впливати на Молдову

Місцеві вибори у Молдові відбулися 5 листопада.

Проте раніше президент Молдови Майя Санду заявляла, що РФ використовує різні методи, зокрема готівку і банківські картки, випущені в Дубаї, для переправлення грошей у Молдову з метою підкупу виборців.

Речник парламенту країни Ігор Гросу також повідомив, що в Молдові заборонять участь у виборах для представників забороненої проросійської партії "Шор".

Також Санду заявила, що Росія підкуповувала виборців на місцевих виборах у Молдові. Вона спрямовує гроші прокремлівським політичним партіям.

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