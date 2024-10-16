У Молдові, біля кордону з Україною, знайшли уламки ракети

На півнорчі Молдови було знайдено уламки ракети. Це сталось за чотири кіломтери від кордону з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Прикордонну поліцію Молдови.
За даними молдовських прикордонників, вранці середи, 16 жовтня, вони отримали повідомлення від місцевих жителів. Ті розповіли, що знайшли кілька металевих предметів, найімовірніше - частин від ракети.
Уламки були знайдені поблизу села Ленкеуць Окницького району на відстані 4 кілометрів від державного кордону з Україною.
У Молдові вжили негайних заходів з охорони території та поінформували екстрену службу. Уламки будуть перевірені групою технічно-вибухотехнічної секції та прокуратури.
Фото: уламки ракети у Молдові (border.gov.md)
11 лютого молдовські прикордонники виявили уламки дрона Shahed поблизу кордону з Україною. Атака безпілотника сталася в ніч з 9 на 10 лютого в Ізмаїльському районі України, неподалік від Молдови.
Наступного дня стало відомо, що разом з уламками дрона в Молдові було знайдено 50 кг вибухівки.
Крім того, під час масованої атаки в ніч на 27 лютого російський дрон перетнув молдовський кордон. У Повітряних силах України зазначили, що такі випадки трапляються не вперше і не є сенсаційними.
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