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В Молдове, у границы с Украиной, нашли обломки ракеты

Иллюстративное фото: в Молдове, у границы с Украиной, нашли обломки ракеты (facebook.com Ministerul Apărării al Republicii Moldova)
Автор: Наталья Кава

На севере Молдовы были обнаружены обломки ракеты. Это произошло в четырех километрах от границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Пограничную полицию Молдовы.

По данным молдавских пограничников, утром среды, 16 октября, они получили уведомления от местных жителей. Те рассказали, что нашли несколько металлических предметов, вероятнее всего – частей от ракеты.

Обломки были найдены вблизи села Ленкеуц Окницкого района в 4 километрах от государственной границы с Украиной.

В Молдове приняли немедленные меры по охране территории и проинформировали экстренную службу. Обломки будут проверены группой техническо-взрывотехнической секции и прокуратуры.

Фото: обломки ракеты в Молдове (border.gov.md)

Не первый случай

11 февраля молдавские пограничники обнаружили обломки дрона Shahed вблизи границы с Украиной. Атака беспилотника произошла в ночь с 9 на 10 февраля в Измаильском районе Украины, недалеко от Молдовы.

На следующий день стало известно, что вместе с обломками дрона в Молдове было обнаружено 50 кг взрывчатки.

Кроме того, во время массированной атаки в ночь на 27 февраля российский дрон пересек молдавскую границу. В Воздушных силах Украины отметили, что такие случаи происходят не впервые и не сенсационные.

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