В Молдове, у границы с Украиной, нашли обломки ракеты

По данным молдавских пограничников, утром среды, 16 октября, они получили уведомления от местных жителей. Те рассказали, что нашли несколько металлических предметов, вероятнее всего – частей от ракеты.

Обломки были найдены вблизи села Ленкеуц Окницкого района в 4 километрах от государственной границы с Украиной.

В Молдове приняли немедленные меры по охране территории и проинформировали экстренную службу. Обломки будут проверены группой техническо-взрывотехнической секции и прокуратуры.

Фото: обломки ракеты в Молдове (border.gov.md)