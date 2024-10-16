В Молдове, у границы с Украиной, нашли обломки ракеты

На севере Молдовы были обнаружены обломки ракеты. Это произошло в четырех километрах от границы с Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Пограничную полицию Молдовы.
По данным молдавских пограничников, утром среды, 16 октября, они получили уведомления от местных жителей. Те рассказали, что нашли несколько металлических предметов, вероятнее всего – частей от ракеты.
Обломки были найдены вблизи села Ленкеуц Окницкого района в 4 километрах от государственной границы с Украиной.
В Молдове приняли немедленные меры по охране территории и проинформировали экстренную службу. Обломки будут проверены группой техническо-взрывотехнической секции и прокуратуры.
Фото: обломки ракеты в Молдове (border.gov.md)
11 февраля молдавские пограничники обнаружили обломки дрона Shahed вблизи границы с Украиной. Атака беспилотника произошла в ночь с 9 на 10 февраля в Измаильском районе Украины, недалеко от Молдовы.
На следующий день стало известно, что вместе с обломками дрона в Молдове было обнаружено 50 кг взрывчатки.
Кроме того, во время массированной атаки в ночь на 27 февраля российский дрон пересек молдавскую границу. В Воздушных силах Украины отметили, что такие случаи происходят не впервые и не сенсационные.
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