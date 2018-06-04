У Молдові закон про заборону російських передач визнали конституційним

Додон попросив Конституційний суд перевірити законність даного документа

Конституційний суд Молдови на засіданні відхилив запит президента держави Ігоря Додона і визнав конституційним закон про заборону на трансляцію російських новинних передач. Про це повідомляє місцеве видання Realitatea.

"Необхідність внесення поправок до кодексу виникла через потребу накласти певні обмеження на трансляції зарубіжних інформаційно-аналітичних передач, при виробництві яких не враховуються міжнародні стандарти, як це передбачено Європейською конвенцією", - сказали представники уряду.

Відзначимо, що на початку грудня 2017 року парламент Молдови прийняв законопроект про боротьбу з "іноземною пропагандою", однак глава держави Ігор Додон його відхилив. Після цього в кінці грудня закон прийняли повторно. 4 січня Додон попросив Конституційний суд перевірити законність прийнятих поправок, оскільки, на його думку, вони суперечили принципам демократії.

Нагадаємо, в жовтні 2017 року Ігор Додон заявив, що уряд і парламент Молдови "контролюються країнами Заходу". Тоді він запевняв, що не підпише жодного антиросійського закону. Це, зокрема, стосувалося і законопроекту про заборону трансляції російських новинних та інформаційно-аналітичних передач на території Молдови.