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В Молдове выявили "Дельта"-штамм коронавируса

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство здравоохранения Молдовы подтвердило наличие в стране "Дельта" штамма коронавируса. Новый вариант патогена обнаружили в 12 из 15, отправленных в Германию для анализа образцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав Молдовы.

В ведомстве отметили, что лаборатория Национального агентства общественного здравоохранения (ANSP) получила результаты анализа проб, которые были отправлены в Институт вирусологии в Берлине по мониторингу циркуляции штаммов SARS-CoV-2.

"Согласно результатам, из 15 отправленных для анализа образцов в 12 случаях был выявлен штамм "Дельта", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, 22 июля в Александровской больнице города Киева первичным тестированием выявили шесть случаев COVID-19 штамма "Дельта".

Ранее в Украине было официально подтверждено четыре случая заражения "Дельта" штаммом коронавируса. Два в Закарпатской области и два в Киеве.

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МолдоваКоронавирус "Дельта"