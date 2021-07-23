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У Молдові виявлено "Дельта" -штам коронавірусу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство охорони здоров'я Молдови підтвердило наявність в країні "Дельта" штаму коронавірусу. Новий варіант патогену виявили в 12 з 15, відправлених до Німеччини для аналізу зразків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство охорони здоров'я Молдови.

У відомстві зазначили, що лабораторія Національного агентства громадської охорони здоров'я (ANSP) отримала результати аналізу проб, які були відправлені до Інституту вірусології в Берліні з моніторингу циркуляції штамів SARS-CoV-2.

"Згідно з результатами, з 15 відправлених для аналізу зразків у 12 випадках було виявлено штам "Дельта ", - йдеться в повідомленні міністерства.

Нагадаємо, 22 липня в Олександрівській лікарні міста Києва первинним тестуванням виявили шість випадків COVID-19 штаму "Дельта".

Раніше в Україні було офіційно підтверджено чотири випадки зараження "Дельта" штамом коронавірусу. Два в Закарпатській області та два в Києві

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МолдоваКоронавірус "Дельта"