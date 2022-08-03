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В Молдове введут режим чрезвычайной ситуации: что произошло

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Украина, Среда 03 августа 2022 15:49
В Молдове введут режим чрезвычайной ситуации: что произошло Фото: в Молдове введут режим чрезвычайной ситуации (pixabay.com)
Автор: Евгений Прокопенко

В Молдове введут режим чрезвычайной ситуации в области экологии. Это связано с гидрологической засухой.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVR Moldova.

По его словам, 3 августа правительство примет такое решение на предложение министерства окружающей среды. Этот режим позволит местным органам власти обеспечить население питьевой водой.

Министр уточнил, что экологический кризис является причиной чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве. Поэтому на следующем заседании комиссии по ЧС примут решение отступить от некоторых законов, чтобы облегчить фермерам доступ к воде из прудов.

Уровень Днестра, питающего Кишинев и другие города, упал почти до критического, малые реки обмелели. Резко снизился и уровень грунтовых вод, то есть упала вода в артезианских скважинах, которых в Молдове более 3 тысяч. Для Молдовы засухи - обычное явление, но в последние десятилетия они стали более частыми.

Министерство окружающей среды рекомендовало водоснабжающим предприятиям отключать воду населению на несколько часов ежедневно утром и вечером.

Напомним, Молдова находится в режиме чрезвычайного положения и недавно продлила его еще на 60 дней из-за войны России против Украины.

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