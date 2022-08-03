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У Молдові запровадять режим надзвичайної ситуації: що сталося

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Україна, Середа 03 серпня 2022 15:49
У Молдові запровадять режим надзвичайної ситуації: що сталося Фото: у Молдові запровадять режим надзвичайної ситуації (pixabay.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Молдові запровадять режим надзвичайної ситуації у галузі екології. Це пов'язано з гідрологічною посухою.

Про це заявив міністр сільського господарства Молдови Володимир Боля, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVR Moldova.

За його словами, 3 серпня уряд ухвалить таке рішення на пропозицію міністерства довкілля. Цей режим дозволить місцевим органам влади забезпечити населення питною водою.

Міністр уточнив, що екологічна криза є причиною надзвичайної ситуації в сільському господарстві. Тому на наступному засіданні комісії з НС ухвалять рішення відступити від деяких законів, щоб полегшити фермерам доступ до води із ставків.

Рівень Дністра, який живить Кишинів та інші міста, впав майже до критичного, малі річки обміліли. Різко знизився і рівень ґрунтових вод, тобто впала вода в артезіанських свердловинах, яких у Молдові понад 3 тисяч. Для Молдови посухи - звичайне явище, але останні десятиліття вони стали частішими.

Міністерство навколишнього середовища рекомендувало водопостачальним підприємствам відключати воду населенню на кілька годин щодня вранці та ввечері.

Нагадаємо, Молдова перебуває в режимі надзвичайного стану і нещодавно продовжила його ще на 60 днів через війну Росії проти України.

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