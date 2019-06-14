В Молдове уходит в отставку правительство Филипа

Правительство Молдовы под руководством премьер-министра Павла Филипа в полном составе уходит в отставку. Об этом заявил во время брифинга по итогам Национального политического совета Демократической партии Владимир Чеботарь, передает Newsmaker.

По его словам, Демократическая партия Молдовы не отказывается от идеи проведения досрочных выборов и считает их единственным выходом в сложившейся ситуации.

"Это необходимо для того, чтобы новая власть была легитимной", - добавил он.

Как подчеркнул Чеботарь, Демпартия остается единой командой и готова работать эффективно и на благо граждан.

Напомним, политический кризис в Молдове возник после выборов в феврале, когда партии не успели за три месяца сформировать коалицию и правительства. По истечению срока президент заявил, что имеет право не объявлять новые выборы. После этого Конституционный суд отстранил его от власти, так как тот не выполнил требования Конституции Молдовы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Молдовы Игорь Додон аннулировал указ премьер-министра Павла Филипа о роспуске парламента, считая, что Филип не имеет права исполнять обязанности президента.

Кроме того, Министерство иностранных дел Украины одновременно признало премьер-министрами Молдовы бывшего главу правительства Павла Филипа и главу нового правительства Майю Санду.