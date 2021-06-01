В Молдове прививки первой дозой COVID-вакцины получили 10% населения

В Молдове с начала кампании по вакцинации от коронавируса хотя бы одну дозу вакцины получили 10% населения. Кампания по вакцинации началась в стране 2 марта.

По словам экспертов консультативного комитета Минздрава в области иммунизации, за минувшую неделю в Молдове вакцинировали 100 тысяч человек, что является рекордным количеством с начала кампании.

Всего в стране использовали около 416 800 доз вакцины, то есть половину из полученных. Прививки первой дозой получили около 10% населения, а обе дозы вакцины получили - 2,2%.

На сегодняшний день в Молдове используются вакцины Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, китайские Sinopharm и SinoVac.