В Молдове прививки первой дозой COVID-вакцины получили 10% населения
В Молдове с начала кампании по вакцинации от коронавируса хотя бы одну дозу вакцины получили 10% населения. Кампания по вакцинации началась в стране 2 марта.
Об этом сообщает издание Newsmaker.
По словам экспертов консультативного комитета Минздрава в области иммунизации, за минувшую неделю в Молдове вакцинировали 100 тысяч человек, что является рекордным количеством с начала кампании.
Всего в стране использовали около 416 800 доз вакцины, то есть половину из полученных. Прививки первой дозой получили около 10% населения, а обе дозы вакцины получили - 2,2%.
На сегодняшний день в Молдове используются вакцины Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, китайские Sinopharm и SinoVac.
Напомним, в конце мая в Кишиневе отменили масочный режим на улице, а также разрешили ресторанам и кафе работать в обычном режиме.
Кроме того, 19 мая в Молдове началась массовая вакцинация от коронавируса. Теперь сделать прививку может каждый желающий.
Добавим, что в конце апреля в Молдове отменили действие комендантского часа и ряда ограничений.
Ранее сообщалось, что Украина и Молдова заключат соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса.