Украина и Молдова заключат соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса . Также достигнуты договоренности об активизации экономического сотрудничества, включая возможность отмены роуминга между странами.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины по итогам встречи главы ведомства Дмитрия Кулебы со своим молдавским коллегой Аурелиу Чоко.

Отмечается, что министры договорились заключить соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации, активизировать торговлю и экономическое сотрудничество, в частности, изучить возможность отмены роуминга между Украиной и Молдовой. Кроме того, достигнута договоренность о проведении в ближайшее время двусторонних консультаций по строительству моста в районе населенных пунктов Ямполь и Косуэць.

Отдельно главы МИД обсудили подготовку к саммиту Крымской платформы 23 августа этого года в Киеве, а также обменялись мнениями по другим вопросам двусторонней и международной повестки дня.