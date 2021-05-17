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Украина и Молдова заключат соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации

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Киев, Понедельник 17 мая 2021 20:06
Украина и Молдова заключат соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации Фото: главы МИД Украины и Молдовы Дмитрий Кулеба и Аурелиу Чоко (mfa.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина и Молдова заключат соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации от коронавируса. Также достигнуты договоренности об активизации экономического сотрудничества, включая возможность отмены роуминга между странами.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины по итогам встречи главы ведомства Дмитрия Кулебы со своим молдавским коллегой Аурелиу Чоко.

Отмечается, что министры договорились заключить соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации, активизировать торговлю и экономическое сотрудничество, в частности, изучить возможность отмены роуминга между Украиной и Молдовой. Кроме того, достигнута договоренность о проведении в ближайшее время двусторонних консультаций по строительству моста в районе населенных пунктов Ямполь и Косуэць.

Отдельно главы МИД обсудили подготовку к саммиту Крымской платформы 23 августа этого года в Киеве, а также обменялись мнениями по другим вопросам двусторонней и международной повестки дня.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина готова запустить COVID-сертификаты с 1 июля. При этом они будут полностью синхронизированы с европейскими и международными сертификатами, чтобы вакцинированные украинцы могли ездить за границу.

Также стало известно, что Хорватия первой в ЕС успешно испытала европейский COVID-паспорт.

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