В Молдове полиция окружила здание правительства

В Молдове в понедельник, 10 июня 2019 года, здание правительства окружили сотрудники полиции. Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что здание парламента окружили сотни полицейских.

Фото: здание правительства окружили полицейские

Оцепление связано с тем, что глава правительства страны Майя Санду объявила в воскресенье, что новый Кабинет министров сегодня встретится в учреждении. Так, по словам премьера, после первого заседания правительства, которое пройдет в здании парламента, члены нового Кабмина пойдут к зданию правительства, которое расположено на площади Великого Национального собрания.

Напомним, в связи с политическим кризисом в Молдове Украина усилила контрразведывательный режим на въезде в страну через свою территорию по отношению к радикально настроенным гражданам Российской Федерации.

Как писало РБК-Украина ранее, Госдепартамент США призвал все партии Молдовы проявить сдержанность и урегулировать политический кризис путем переговоров.

Отметим, 7 июня Конституционный суд Молдовы принял решение о необходимости роспуска парламента страны из-за неспособности депутатов сформировать правительство. Президент страны Игорь Додон не подписал данный указ, объяснив это возможностью компромисса. Молдавский парламент, вопреки решению суда о его роспуске, проголосовал за избрание главой правительства лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду.

После этого временно исполняющий обязанности президента Молдовы Павел Филипп, на которого сегодня Конституционный суд страны возложил обязанности, выдал указ о роспуске парламента страны.