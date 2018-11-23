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В Молдове отменили "день тишины" в день выборов

Новости » Политика    23.11.2018 - 22:49
В Молдове отменили "день тишины" в день выборов
Иллюстративное фото (facebook.com/sputnik.md)

Нельзя будет агитировать только на территории избирательного участка

Депутаты парламента Молдовы проголосовали за отмену "дня тишины" и запрета на агитацию в день выборов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Единственное место, где агитация в день выборов будет запрещена, это территория избирательного участка. Отметим, что в первой редакции закона также запрещалось агитировать на территории в радиусе 100 метров от избирательных участков. Но юридическая комиссия парламента отменила это ограничение по предложению правительства.

Проект закона разработали депутаты Демпартии на основании отчета юридической комиссии парламента. Его составили по итогам экспертизы избирательного законодательства, положения которого привели к отмене результатов выборов мэра Кишинева.

Напомним, ранее депутаты Либеральной партии Молдовы зарегистрировали проект закона, который обязывает выступать в парламенте исключительно на государственном языке. К тому же, депутаты призывают запрещать баллотироваться в парламент тем, кто не владеет румынским языком.

Также один из пунктов законопроекта предусматривает отказ от перевода законов на русский язык, что позволит бюджету ежегодно экономить 1,5 млн леев (47,5 тыс. гривен - ред.) в год.

В Молдове депутаты призывают парламент отказаться от русского языка
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