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У Молдові скасували "день тиші" в день виборів

Новини » Політика    23.11.2018 - 22:49
У Молдові скасували "день тиші" в день виборів
Ілюстративне фото (facebook.com/sputnik.md)

Не можна буде агітувати лише на території виборчої дільниці

Депутати парламенту Молдови проголосували за скасування "дня тиші" та заборони на агітацію в день виборів. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на NewsMaker.

Проте єдиним місцем, де агітація у день виборів заборонятиметься, це територія виборчої дільниці. Зазначимо, що в першій редакції закону також заборонялось агітувати на території в радіусі 100 метрів від виборчих дільниць. Але юридична комісія парламенту скасувала це обмеження за пропозицією уряду.

Проект закону розробили депутати Демпартії на підставі звіту юридичної комісії парламенту. Його склали за підсумками експертизи виборчого законодавства, положення якого призвели до скасування результатів виборів мера Кишинева.

Нагадаємо, раніше депутати Ліберальної партії Молдови зареєстрували проект закону, який зобов'язує виступи у парламенті винятково державною мовою. До того ж, депутати закликають забороняти балотуватись до парламенту тим, хто не володіє румунською мовою.

Також один з пунктів законопроекту закликає відмовитись від перекладу законів російською мовою, що дозволить бюджету щорічно заощаджувати 1,5 млн леїв (47,5 тис. гривень - ред.) на рік.

У Молдові депутати закликають парламент відмовитись від російської мови
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