В Молдове депутаты призывают парламент отказаться от русского языка

Фото: парламент Молдовы (diez.md)

Также депутаты призывают выступать только на государственном языке

Депутаты Либеральной партии Молдовы зарегистрировали законопроект, который, в частности, предусматривает отказ от перевода законов на русский язык. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Либералы зарегистрировали проект закона, который прежде всего обязывает выступления в парламенте исключительно на государственном языке. К тому же, депутаты призывают запрещать баллотироваться в парламент тем, кто не владеет румынским языком.

Авторы законопроекта объясняют инициативу двумя решениями Конституционного суда страны. Первое признает верховенство Декларации независимости над конституцией, где румынский называется государственным языком. Второе решение признает "устаревшим" закон о функционировании языков. В нем, в частности, русский язык имеет статус официального языка СССР. По мнению депутатов Либеральной партии, если есть решение суда, то нет смысла сохранять статус русского языка.

К тому же, отказ от русскоязычного перевода законов позволит бюджету ежегодно экономить 1,5 млн леев (47,5 тыс. гривен, - ред.) в год.

Если депутаты поддержат законопроект, юридическая комиссия парламента должна будет проработать механизм проверки знаний языка депутатами.

Ранее РБК-Украина сообщало, депутаты Тернопольского областного совета приняли мораторий на использование русскоязычного культурного продукта в любых формах. Соответствующие меры будут действовать до окончания оккупации территории Украины.