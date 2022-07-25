Молдова боится нападения России в случае захвата Одессы

В Молдове вызывает обеспокоенность возможность расширения наземной войны в Украине в сторону Одессы. Такие опасения в Кишиневе объясняют близостью к территории сепаратистского региона Приднестровья, где расположены российские военные.

Она рассказала о бурной истории страны и получении Молдовой статуса кандидата в ЕС. Чиновница заявила, что в Молдове действительно опасаются сценария войны с Россией.

"Мы обеспокоены. Конечно, есть риск, но пока это гипотетический сценарий. Однако, если боевые действия перейдут на юго-запад Украины и в сторону Одессы, то мы, конечно, очень обеспокоимся, особенно учитывая тот факт, что на территории Приднестровья находятся (российские - ред.) войска. Мы делаем все возможное для сохранения мира и стабильности и обеспечения того, чтобы боевые действия не обострялись", - сообщила премьер.

Также чиновница считает, что если Россия может начать войну за аннексию украинских территорий, презирая при этом нормы международного порядка, то фактически от этого никто не застрахован.