Молдова боится нападения России в случае захвата Одессы
В Молдове вызывает обеспокоенность возможность расширения наземной войны в Украине в сторону Одессы. Такие опасения в Кишиневе объясняют близостью к территории сепаратистского региона Приднестровья, где расположены российские военные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Молдовы Наталии Гаврилицы телеканала CNN.
Она рассказала о бурной истории страны и получении Молдовой статуса кандидата в ЕС. Чиновница заявила, что в Молдове действительно опасаются сценария войны с Россией.
"Мы обеспокоены. Конечно, есть риск, но пока это гипотетический сценарий. Однако, если боевые действия перейдут на юго-запад Украины и в сторону Одессы, то мы, конечно, очень обеспокоимся, особенно учитывая тот факт, что на территории Приднестровья находятся (российские - ред.) войска. Мы делаем все возможное для сохранения мира и стабильности и обеспечения того, чтобы боевые действия не обострялись", - сообщила премьер.
Также чиновница считает, что если Россия может начать войну за аннексию украинских территорий, презирая при этом нормы международного порядка, то фактически от этого никто не застрахован.
Напомним, что ранее власти непризнанного Приднестровья заявили о желании получить независимость и интегрироваться в состав Российской Федерации.
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