Молдова боїться нападу Росії у випадку захоплення Одеси

У Молдови викликає занепокоєння можливість розширення наземної війни в Україні у бік Одеси. Такі побоювання у Кишиневі пояснюють близькістю до території сепаратистського регіону Придністров'я, де розташовані російські військові.

Вона розповіла про бурхливу історію країни та отримання Молдовою статусу кандидата у ЄС. Чиновниця заявила, що у Молдові дійсно побоюються сценарію війни з Росією.

"Ми стурбовані. Звичайно, є ризик, але поки що це гіпотетичний сценарій. Проте, якщо бойові дії перейдуть на південний захід України та у бік Одеси, то ми, звичайно, дуже стурбуємося, особливо враховуючи той факт, що на території Придністров'я знаходяться (російські - ред.) війська. Ми робимо все можливе для збереження миру та стабільності та забезпечення того, щоб бойові дії не загострювалися", - повідомила прем’єрка.

Також чиновниця вважає, що якщо Росія може розпочати війну за анексію українських територій, зневажаючи при цьому норми міжнародного порядку, то фактично від цього ніхто не застрахований.