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Молдова боїться нападу Росії у випадку захоплення Одеси

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Молдова, Понеділок 25 липня 2022 16:12
Молдова боїться нападу Росії у випадку захоплення Одеси Фото: Прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця (GettyImages-1240889279)
Автор: Ілона Свиридова

У Молдови викликає занепокоєння можливість розширення наземної війни в Україні у бік Одеси. Такі побоювання у Кишиневі пояснюють близькістю до території сепаратистського регіону Придністров'я, де розташовані російські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю прем'єр-міністра Молдови Наталії Гаврилиці телеканалу CNN.

Вона розповіла про бурхливу історію країни та отримання Молдовою статусу кандидата у ЄС. Чиновниця заявила, що у Молдові дійсно побоюються сценарію війни з Росією.

"Ми стурбовані. Звичайно, є ризик, але поки що це гіпотетичний сценарій. Проте, якщо бойові дії перейдуть на південний захід України та у бік Одеси, то ми, звичайно, дуже стурбуємося, особливо враховуючи той факт, що на території Придністров'я знаходяться (російські - ред.) війська. Ми робимо все можливе для збереження миру та стабільності та забезпечення того, щоб бойові дії не загострювалися", - повідомила прем’єрка.

Також чиновниця вважає, що якщо Росія може розпочати війну за анексію українських територій, зневажаючи при цьому норми міжнародного порядку, то фактично від цього ніхто не застрахований.

Нагадаємо, що раніше влада невизнаного Придністров'я заявила про бажання отримати незалежність та інтегруватись у склад Російської Федерації.

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