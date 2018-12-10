Конституционный суд в пятый раз отстранил Додона с поста президента Молдовы

Фото: Игорь Додон (kremlin.ru)

Суд признал Додона неспособным выполнять свои обязанности

Конституционный суд Молдовы отстранил Игоря Додона от исполнения обязанностей президента из-за отказа подписать законы, которые накануне поддержал парламент. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

С требованием отстранить президента с поста в Конституционный суд обратились спикер парламента Андриан Канду и депутат Серджиу Сырбу. В своем обращении от 7 декабря депутаты попросили КС разрешить спикеру Андриану Канду или премьеру Павлу Филипу подписать вместо президента Игоря Додона пять законопроектов.

Сообщается, что Додон отказался промульгировать новый Кодекс о телевидении и радио, законы о продаже Республиканского стадиона, переименовании праздника 9 мая и о Генинспекторате карабинеров.

Как отмечается, это уже пятое отстранения действующего президента Игоря Додона. Согласно решению КС от 17 октября 2017, временно исполнять обязанности президента и подписывать указы о назначении в случае необходимости могут спикер парламента или премьер-министр.

Ранее сообщалось, что спикер парламента Андриан Канду анонсировал устранения Игоря Додона с поста президента до конца текущего года. Председатель молдавского парламента подчеркнул, что президент, нарушая конституцию, отказался подписать пять законов, принятых парламентом повторно.

Напомним, депутаты парламента Молдовы проголосовали за отмену "дня тишины" и запрета на агитацию в день выборов.