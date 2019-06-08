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Парламент Молдовы признал страну "захваченным государством"

Новости » Политика    08.06.2019 - 20:15
Парламент Молдовы признал страну "захваченным государством"
Фото: парламент Молдовы (twitter.com/euromaidan)

Парламент проголосовал за анулирование смешанной избирательной системы и выразил вотум недоверия Конституционному суду

В Молдове парламентское большинство проголосовало за декларацию "О захваченном государстве", которую поддержали 61 депутат. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

Сообщается, что представитель блока ACUM Андрей Нестатсе зачитал декларацию, в которой говорится об аннулировании смешанной избирательной системы и выражается вотум недоверия Конституционному суду страны. Также в декларации содержится требование отправить в отставку главу Службы информации и безопасности, а также главу Национального центра по борьбе с коррупцией.

Он предложил обратиться в Европейский суд по правам человека в связи с тем, что Конституционный суд Молдовы принимает решения, которые противоречат закону.

Также ранее депутаты пророссийской партии социалистов Молдовы и члены проевропейского блока ACUM в преддверии экстренного заседания парламента подписали временное соглашение о сотрудничестве.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Молдове Конституционный суд постановил распустить парламент. В КС пояснили, что парламент Молдовы должен был закончить формирование правительства до 7 июня, перед этим суд поставил, что на формирование правительства отводится 90 дней, а этот срок истек в полночь 8 июня.

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