В Молдове допустили введение режима ЧП в энергетике

"Ситуация в области энергетики очень сложная. Цены на газ сошли с ума. Если потребуется, мы вновь введем чрезвычайное положение в области энергетики", - заявил Гросу.

По его словам, правительство страны готовит дополнительные меры поддержки населения в случае нового повышения тарифа на газ.

При этом Гросу добавил, что происходящее мало зависит от Молдовы.

"Такова ситуация на рынке, страдает не только Молдова, страдают и европейские страны, и не только То, что мы можем сделать - обеспечить максимальную защиту населения. В том числе - давать возможность оплачивать газ по частям. И ни в коем случае - не допустить отключения потребителей в холодный период времени", - добавил глава парламента Молдовы.