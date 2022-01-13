В Молдове допустили введение режима ЧП в энергетике

Глава парламента Молдовы Игорь Гросу не исключает введения чрезвычайного положения в области энергетики. В частности, из-за повышения цен на газ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Rlive.
"Ситуация в области энергетики очень сложная. Цены на газ сошли с ума. Если потребуется, мы вновь введем чрезвычайное положение в области энергетики", - заявил Гросу.
По его словам, правительство страны готовит дополнительные меры поддержки населения в случае нового повышения тарифа на газ.
При этом Гросу добавил, что происходящее мало зависит от Молдовы.
"Такова ситуация на рынке, страдает не только Молдова, страдают и европейские страны, и не только То, что мы можем сделать - обеспечить максимальную защиту населения. В том числе - давать возможность оплачивать газ по частям. И ни в коем случае - не допустить отключения потребителей в холодный период времени", - добавил глава парламента Молдовы.
Напомним, в декабре "Газпром" выдвинул ультиматум Молдове и пригрозил остановить поставки газа в течение двух суток, поскольку Кишинев затянул с оплатой за поставки газа.
Речь идет о долге примерно на 74 млн долларов за потребленный в октябре газ и предоплату за ноябрь. Накануне стало известно, что правительство выделит необходимую сумму.
Добавим, что вице-премьер, министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну заявлял, что тарифы на газ в стране могут вырасти на 30%.