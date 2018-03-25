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Интервью

В Молдове на акции за объединение с Румынией задержали более 20 человек

НовостиПроисшествия    25.03.2018 - 16:17
Фото: акция в Кишиневе (latiniano twitter)
Фото: акция в Кишиневе (latiniano twitter)

В Кишиневе прошла акция в поддержку так называемой "унири"

На акции в поддержку объединения Молдовы с Румынией, которая проходила в Кишиневе, задержали 21 человека, передает местное издание newsmaker.md со ссылкой на замглавы Генерального инспектората полиции Молдовы Георгия Кавкалюка.

По словам Кавкалюка, правоохранительные органы задержали 21 человека. При них были обнаружены противогазы, маски и ножи. Задержанные будут находиться в полиции до выяснения обстоятельств.

Сегодняшняя акция за объединение Молдовы с Румынией была организована "Альянсом столетия", который объединяет унионистские организации обеих стран. По его данным, на акцию пришли 100 тыс. человек, однако в полиции утверждают, что митинг посетили только 7 тыс. По итогам акции ее участники подписали символическую декларацию об объединении с Румынией.

 

Фото: акция за объединение Молдовы с Румынией (newsmaker.md)

Напомним, ранее сообщалось, что президент Молдовы Игорь Додон направит в ООН жалобу на призывы Румынии к объединению. Он также заявил об обеспокоенности возможными попытками дестабилизации ситуации в Молдове, которые якобы запланированы на период с 24 по 27 марта.

 

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Теги публикации: Румыния, Молдова, Задержание  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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