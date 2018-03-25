У Молдові на акції за об'єднання з Румунією затримали понад 20 осіб

У Кишиневі пройшла акція на підтримку так званої "унірі"

На акції на підтримку об'єднання Молдови з Румунією, яка проходила в Кишиневі, затримали 21 особу, повідомляє місцеве видання newsmaker.md з посиланням на заступника Генерального інспекторату поліції Молдови Георгія Кавкалюка.

За словами Кавкалюка, правоохоронні органи затримали 21 особу. При них були виявлені протигази, маски і ножі. Затримані перебуватимуть в поліції до з'ясування обставин.

Сьогоднішня акція за об'єднання Молдови з Румунією була організована "Альянсом століття", який об'єднує уніоністські організації обох країн. За його даними, на акцію прийшли 100 тис. осіб, однак у поліції стверджують, що мітинг відвідали тільки 7 тис. За підсумками акції її учасники підписали символічну декларацію про об'єднання з Румунією.

Фото: акція за об'єднання Молдови з Румунією (newsmaker.md)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Молдови Ігор Додон направить до ООН скаргу на заклики Румунії до об'єднання. Він також заявив про стурбованість можливими спробами дестабілізації ситуації в Молдові, які нібито заплановані на період з 24 по 27 березня.