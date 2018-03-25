Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Молдові на акції за об'єднання з Румунією затримали понад 20 осіб

НовиниНадзвичайні події    25.03.2018 - 16:17
Фото: акція в Кишиневі (annanews_info twitter)
Фото: акція в Кишиневі (annanews_info twitter)

У Кишиневі пройшла акція на підтримку так званої "унірі"

На акції на підтримку об'єднання Молдови з Румунією, яка проходила в Кишиневі, затримали 21 особу, повідомляє місцеве видання newsmaker.md з посиланням на заступника Генерального інспекторату поліції Молдови Георгія Кавкалюка.

За словами Кавкалюка, правоохоронні органи затримали 21 особу. При них були виявлені протигази, маски і ножі. Затримані перебуватимуть в поліції до з'ясування обставин.

Сьогоднішня акція за об'єднання Молдови з Румунією була організована "Альянсом століття", який об'єднує уніоністські організації обох країн. За його даними, на акцію прийшли 100 тис. осіб, однак у поліції стверджують, що мітинг відвідали тільки 7 тис. За підсумками акції її учасники підписали символічну декларацію про об'єднання з Румунією.

 

Фото: акція за об'єднання Молдови з Румунією (newsmaker.md)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Молдови Ігор Додон направить до ООН скаргу на заклики Румунії до об'єднання. Він також заявив про стурбованість можливими спробами дестабілізації ситуації в Молдові, які нібито заплановані на період з 24 по 27 березня.

 

Захоплення заручників у Франції: поліція затримала жінку
Теги публікації: Молдова, Румыния, Задержание  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
DAILY > Статті > 01.03.2018
"Нафтогаз" проти "Газпрому": чим закінчився спір газових компаній в Стокгольмському арбітражі
DAILY > Статті > 26.02.2018
Кадрове питання: кого і куди збирається призначити Верховна Рада найближчим часом
"Я був просто шокований": Жан Рено розповів, з чим асоціює Україну
"Надя знала, хто такі Іуди": Віра Савченко повідомила, що її сестра готувалася до в'язниці з ранку
В центрі Києва хочуть перейменувати вулицю на честь космонавта Каденюка
"Неможливо передати словами": легендарна Ада Роговцева пояснила, чому їздить в АТО
On Top