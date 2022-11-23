Молдова звинуватила Росію в енергетичному шантажі та "готова до будь-якого сценарію"

Державна російська компанія "Газпром" у вівторок звинуватила Україну в "осіданні" газу, призначеного для Молдови, заявивши, що з 28 листопада вона може почати скорочувати постачання газу до Молдови, яке проходить через Україну.

Кишинів, який залежить від постачання газу з Росії, заявив у середу, що платитиме за будь-які поставки газу.

"Сигналів про те, що Росія припинить постачання газу до Молдови в грудні, немає. Але уряд готовий до будь-якого сценарію, оскільки Росія продовжує використовувати енергоресурси як інструмент шантажу", - заявила прем'єр-міністр Наталія Гаврилиця.

Відкидаючи звинувачення "Газпрому", віце-прем'єр Молдови Андрій Спіну заявив: "Газпром звинувачує Україну та Молдову у тому, чого не відбувається". За його словами, Молдова зарезервувала на зиму в українських сховищах понад 200 млн кубометрів газу. "Для тиску, шантажу та обману більше немає місця. Разом ми досягнемо енергетичної безпеки", - заявив Спіну.

Попри міцні історичні та мовні зв'язки із сусідньою країною-членом Європейського Союзу, Румунією, Молдова в імпорті газу залежить виключно від "Газпрому" і значною мірою залежить від російських енергоресурсів.

Президент Молдови Майя Санду заявила в понеділок, що її крихітна країна може зіткнутися із суворою зимою через "гостру" енергетичну кризу, яка може розпалити народне невдоволення, оскільки війна Росії в Україні загрожує постачанням енергоносіїв і призводить до зростання цін.

Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) заявив у вівторок, що "Газпром" підтасовує факти, "щоб виправдати рішення щодо подальшого обмеження обсягів постачання газу до європейських країн".

"Це спроба вкотре чинити політичний тиск виключно у комерційних відносинах", - заявила директор із державних та міжнародних зв'язків ОГТСУ Ольга Бєлькова.