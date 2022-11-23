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Молдова обвинила Россию в энергетическом шантаже и "готова к любому сценарию"

Фото: Молдова обвинила Россию в энергетическом шантаже (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Молдова заявила, что Россия не посылала сигналов о прекращении поставок газа в следующем месяце, но готова к любому сценарию, поскольку Москва использует энергоресурсы как "инструмент шантажа".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Государственная российская компания "Газпром" во вторник обвинила Украину в "оседании" газа, предназначенного для Молдовы, заявив, что с 28 ноября она может начать сокращать поставки газа в Молдову, которые проходят через Украину.

Кишинев, который зависит от поставок газа из России, заявил в среду, что будет платить за любые поставки газа.

"Сигналов о том, что Россия прекратит поставки газа в Молдову в декабре, нет. Но правительство готово к любому сценарию, поскольку Россия продолжает использовать энергоресурсы в качестве инструмента шантажа", - заявила премьер-министр Наталья Гаврилица.

Отвергая обвинения "Газпрома", вице-премьер Молдовы Андрей Спину заявил: "Газпром обвиняет Украину и Молдову в том, чего не происходит". По его словам, Молдова зарезервировала на зиму в украинских хранилищах более 200 млн кубометров газа. "Для давления, шантажа и обмана больше нет места. Вместе мы добьемся энергетической безопасности", - заявил Спину.

Несмотря на прочные исторические и языковые связи с соседней страной-членом Европейского Союза, Румынией, Молдова в импорте газа зависит исключительно от "Газпрома" и в значительной степени зависит от российских энергоресурсов.

Президент Молдавии Майя Санду заявила в понедельник, что ее крошечная страна может столкнуться с суровой зимой из-за "острого" энергетического кризиса, который может разжечь народное недовольство, поскольку война России в Украине угрожает поставкам энергоносителей и приводит к росту цен.

Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) заявил во вторник, что "Газпром" подтасовывает факты, "чтобы оправдать решение о дальнейшем ограничении объемов поставок газа в европейские страны".

"Это попытка в очередной раз оказать политическое давление исключительно в коммерческих отношениях", - заявила директор по государственным и международным связям ГТСУ Ольга Белькова.

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ГазпромМолдова