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Молдова заявила про готовність забезпечити постачання електроенергії в Україну

Фото: міністри закордонних справ Румунії, Молдови та України провели зустріч у Кишиневі (mfa.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Молдова висловила готовність забезпечити постачання електроенергії в Україну в рамках проекту "газ на електроенергію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву міністрів закордонних справ України, Молдови та Румунії за підсумками зустрічі у Кишиневі 5 липня.

"Республіка Молдова висловила готовність забезпечити постачання електроенергії в Україну в рамках проекту "газ на електроенергію", розмістивши на її території генераційні установки, використовуючи природній газ, що постачається Україною для цього обміну", - йдеться в заяві.

Зазначається, що для цього сторони шукатимуть рішення, щоб зробити газову інфраструктуру комерційно надійною.

Нагадаємо, вчора, 3 липня, ми повідомляли, що Словаччина готується збільшити постачання електроенергії в Україну в осінньо-зимовий період.

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МолдоваЕлектроенергія