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Молдова заявила о готовности обеспечить поставки электроэнергии в Украину

Фото: министры иностранных дел Румынии, Молдовы и Украины провели встречу в Кишиневе (mfa.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Молдова выразила готовность обеспечить поставки электроэнергии в Украину в рамках проекта "газ на электроэнергию".

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на совместное заявление министров иностранных дел Украины, Молдовы и Румынии по итогам встречи в Кишиневе 5 июля.

"Республика Молдова выразила готовность обеспечить поставки электроэнергии в Украину в рамках проекта "газ на электроэнергию", разместив на ее территории генерационные установки, используя природный газ, поставляемый Украиной для этого обмена", - говорится в заявлении.

Отмечается, что для этого стороны будут искать решения, чтобы сделать газовую инфраструктуру коммерчески надежной.

Напомним, вчера, 3 июля, мы сообщали, что Словакия готовится увеличить поставки электроэнергии в Украину в осенне-зимний период.

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МолдоваЭлектроэнергия