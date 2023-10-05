Молдова запровадила безкоштовний транзит газу для України

Зазначається, що за даними оператора газотранспортної системи країни GTSU, внаслідок значної зміни у своїй енергетичній політиці Молдова почала імпортувати газ з Європи через Україну.

"Цей крок послідував за поправками до молдовського законодавства, що дозволяють компаніям використовувати так звані методи "зворотного зв'язку" в точках з'єднання з Україною", - йдеться в матеріалі.

Видання пише, що рішення Молдови, яка є останнім західним сусідом України, що проводив подібні операції, можна розглядати як вирішальний стратегічний крок.

Що це дасть Україні

Ця нова політика дозволяє Україні імпортувати газ з півдня Трансбалканським газотранспортним коридором. Тепер Україна має доступ до газових мереж Південно-Східної Європи після успішних тестових поставок газу молдовським газовим оператором "Молдоватрансгаз" наприкінці січня.

Реалізація цієї політики також означає, що Україна зможе імпортувати до 17 мільйонів кубометрів природного газу на добу Трансбалканським газопроводом і газопроводом Ясси-Кишинів.

Чому Молдова зважилася на цей крок

Рішення Молдови дозволити безоплатний транзит газу в Україну не тільки вигідне Києву, а й має серйозні наслідки для Кишинева. Маючи в запасах понад чверть мільярда кубометрів газу, що зберігаються в Румунії та Україні, Молдова стверджує, що в неї є достатні запаси на зиму.

На тлі звинувачень Росії в незаконному зберіганні газу в Україні Молдова уточнила, що енергію, яку там зберігають, було куплено на вільному ринку, а не у "Газпрому".

Видання уточнює, що необхідність у такому рішенні виникла після того, як "Газпром" скоротив постачання природного газу в Молдову на 30 % у жовтні 2022 року і на 56 % у грудні 2022 року.

Що цьому передувало

Нещодавно президент Мая Санду заявила, що Молдова замовила аудиторську перевірку для виявлення боргу перед російським "Газпромом" у розмірі понад 700 млн доларів. За її результатами, боргу компанії "Молдовагаз" не виявили.

Прем'єр-міністр Дорін Речан сказав, що Молдова відмовилася платити за вигадані борги, які країні виставила російська компанія "Газпром". Йдеться про сотні мільйонів доларів.

Після цього міністр енергетики Віктор Парліков сказав, що Молдова більше не купуватиме російський газ. На європейському ринку ціни нижчі, ніж у "Газпрому".