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Молдова ввела бесплатный транзит газа для Украины

Фото: Иллюстративная фотография (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Молдова решила ввести бесплатный транзит газа для Украины, теперь Киев имеет доступ к газовым сетям Юго-Восточной Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой BNN Breaking.

Отмечается, что по данным оператора газотранспортной системы страны GTSU, в результате значительного изменения в своей энергетической политике Молдова начала импортировать газ из Европы через Украину. 

"Этот шаг последовал за поправками в молдавское законодательство, позволяющие компаниям использовать так называемые методы "обратной связи" в точках соединения с Украиной", - говорится в материале. 

Издание пишет, что решение Молдовы, которая является последним западным соседом Украины, проводившим подобные операции, можно рассматривать как решающий стратегический шаг.

Что это даст Украине

Эта новая политика позволяет Украине импортировать газ с юга по Трансбалканскому газотранспортному коридору. Теперь Украина имеет доступ к газовым сетям Юго-Восточной Европы после успешных тестовых поставок газа молдавским газовым оператором "Молдоватрансгаз" в конце января. 

Реализация этой политики также означает, что Украина сможет импортировать до 17 миллионов кубометров природного газа в сутки по Трансбалканскому газопроводу и газопроводу Яссы-Кишинев.

Почему Молдова решилась на этот шаг

Решение Молдовы разрешить бесплатный транзит газа в Украину не только выгодно Киеву, но и имеет серьезные последствия для Кишинева. Имея в запасах более четверти миллиарда кубометров газа, хранящихся в Румынии и Украине, Молдова утверждает, что у нее есть достаточные запасы на зиму. 

На фоне обвинений России в незаконном хранении газа в Украине Молдова уточнила, что хранящаяся там энергия была куплена на свободном рынке, а не у "Газпрома". 

Издание уточняет, что необходимость в таком решении возникла после того, как "Газпром" сократил поставки природного газа в Молдову на 30 % в октябре 2022 года и на 56 % в декабре 2022 года.

Что этому предшествовало

Недавно президент Майя Санду заявила, что Молдова заказала аудиторскую проверку для выявления долга перед российским "Газпромом" в размере более 700 млн. долларов. По ее результатам, долг компании "Молдовагаз" не обнаружили.

Премьер-министр Дорин Речан сказал, что Молдова отказалась платить за вымышленные долги, которые выставила стране российская компания "Газпром". Речь идет о сотнях миллионов долларов.

После этого министр энергетики Виктор Парликов сказал, что Молдова больше не будет покупать российский газ. На европейском рынке цены ниже, чем у "Газпрома".

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