ua en ru
Нд, 03 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Хотіли обдурити. Санду назвала вигадкою борг Молдови перед "Газпромом"

Неділя 03 вересня 2023 18:40
UA EN RU
Хотіли обдурити. Санду назвала вигадкою борг Молдови перед "Газпромом" Фото: президент Молдови Майя Санду (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Молдова замовила аудиторську перевірку для виявлення боргу перед російським "Газпромом" у розмірі 800 млн доларів. За її результатами, боргу компанії "Молдовагаз" не виявили.

Про це заявила президент Молдови Майя Санду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Відомості".

Офіційну заяву про результати аудиту, який провели іноземні фахівці, уряд Молдови зробить наступного тижня.

Санду заявила, що на переговорах із "Газпромом" перед зимовим сезоном 2021 року російська сторона вирішила не продовжувати контракт "в останній момент", а Москва хотіла "швидко обдурити" молдовську делегацію.

"Це ще невідомо публіці, але наступного тижня наш уряд вийде і скаже, що ми найняли міжнародну компанію, яка зробила аудит і сказала, що в нас немає жодних боргів (перед "Газпромом", - ред.) у 800 млн доларів. Хотіли швидко обдурити. Залишили нас без газу. Зима на носі", - сказала президент Молдови.

Борг Молдови перед "Газпромом"

Раніше в російському "Газпромі" заявили, що борг "Молдовагазу" за поставлений газ нібито становить 433 млн доларів, а з урахуванням прострочення платежів - 709 млн доларів.

Уряд Молдови вирішив провести незалежний аудит, щоб уточнити цю цифру. Перевірка торкнулася як дочірніх компаній підприємства, так і юридичних осіб, прямо або побічно пов'язаних із газовою сферою.

Аудит завершився в липні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова
NEWS
Нічний удар "Шахедами" по Одеській області: ППО знищила 22 цілі, є поранені
Нічний удар "Шахедами" по Одеській області: ППО знищила 22 цілі, є поранені
DAILY
Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр без гарантій. Що чекає на Резнікова після нового скандалу із закупівлями в Міноборони