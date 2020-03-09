Молдова запретила въезд из стран с выявленным коронавирусом

На борт самолетов, летящих в Кишинев из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, будут пускать только граждан Молдовы. Об этом изданию NewsMaker рассказал премьер-министр Ион Кику.

Ограничения будут введены с 10 марта.

"С завтрашнего дня мы тоже намерены ввести ограничительные меры. В зонах риска мы будем пускать на борт только граждан Молдовы", - отметил Кику.

По его словам, Молдова не может полностью запретить полеты из этих стран, так как "люди все равно будут приезжать на микроавтобусах в еще худшем состоянии".

Премьер-министр подчеркнул, что его страна не может запретить своим гражданам возвращаться домой.

"Это наши люди, и мы обязаны пустить их домой. То есть сейчас мы не прекратим полеты. Сколько продлится этот этап, сложно сказать. Думаю, проблема не решится быстро", - отметил Кику.

Напомним, министерство здравоохранения Молдовы подтвердило первый случай заболевания коронавирусом в стране. Коронавирус был обнаружен 7 марта у 48-летней женщины, которая вернулась из Италии. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии в стратегическое больничное учреждение с аэропорта.