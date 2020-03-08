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Первый случай коронавируса подтвердили в Молдове

Новости » Общество     08.03.2020 - 10:25
Первый случай коронавируса подтвердили в Молдове
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коронавирус выявили у 48-летней женщины, которая вернулась в Кишинев из Италии

Министерство здравоохранения Молдовы подтвердило первый случай заболевания коронавирусом в стране. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Молдовы.

Отмечается, что коронавирус был обнаружен 7 марта у 48-летней женщины, которая вернулась из Италии. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии в стратегическое больничное учреждение с аэропорта.

"Она страдает от нескольких хронических заболеваний: диабета, избыточной массы тела 2 степени и гипертонии. Человек был доставлен в медицинское учреждение из аэропорта службой 112 в тяжелом состоянии с двусторонней бронхопневмонией с острой дыхательной недостаточностью, лихорадкой, кашлем, общей слабостью", - говорится в сообщении.

Сегодня, 8 марта, в Молдове состоится внеочередное заседание правительства по вопросам общественного здравоохранения.

Ранее РБК-Украина писало, что вечером 7 марта первые два случая коронавируса подтвердили в Болгарии.

Также сообщалось, что в Исландии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса. Такое решение было принято после того, как два человека заразились COVID-19 на территории страны. Всего в Исландии зафиксировано шесть случаев заболеваний новым вирусом.

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