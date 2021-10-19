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Молдова вслед за другими странами может отменить перевод часов

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Кишинев, Вторник 19 октября 2021 18:25
Молдова вслед за другими странами может отменить перевод часов Фото: Молдова может отказаться от сезонного перевода часов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Молдова вслед за другими европейскими странами может отменить сезонный перевод часов. Завтра эту тему начнет обсуждать правительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на newsmaker.

Сообщается, что правительство Молдовы завтра обсудит несколько законопроектов, в том числе об отмене перевода часов каждые полгода. Предполагается, что парламенту предложат одобрить отмену в соответствии с решением Евросоюза и других стран, которые уже отказались от практики перевода часов.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада Украины зимой вернется к рассмотрению законопроекта об отмене сезонного перевода часов.

В 2019 году Европейский союз разрешил странам-участницам самостоятельно отменять перевод часов на летнее время.

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