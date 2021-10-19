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Молдова слідом за іншими країнами може скасувати переведення годинників

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Кишинів, Вівторок 19 жовтня 2021 18:25
Молдова слідом за іншими країнами може скасувати переведення годинників Фото: Молдова може відмовитися від сезонного переведення годинників (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Молдова слідом за іншими європейськими країнами може скасувати сезонне переведення годинників. Завтра цю тему почне обговорювати уряд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на newsmaker.

Повідомляється, що уряд Молдови завтра обговорить кілька законопроектів, у тому числі про скасування переведення годинників кожні півроку. Передбачається, що парламенту запропонують схвалити скасування відповідно до рішення Євросоюзу та інших країн, які вже відмовилися від практики переведення годинників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України взимку повернеться до розгляду законопроекту про скасування сезонного переведення годинників.

У 2019 році Європейський союз дозволив країнам-учасницям самостійно скасовувати переведення годинників на літній час.

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