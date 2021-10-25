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Молдова впервые купила газ не в России. Переговоры с "Газпромом" до сих пор продолжаются

Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Молдовы впервые в истории страны закупило газ не у России. Государственный концерн Energocom подписал контракт с польской компанией PGNIG на поставку 1 миллиона кубометров голубого топлива, которое будет доставлено завтра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрея Спыну.

"Сегодня, 25 октября 2021 года, между госкомпанией Energocom и польской компанией PGNiG заключен контракт на испытательный срок в миллион кубометров природного газа", - написал Спыну в Facebook.

Он подчеркнул, что это первая в истории Молдовы закупка газа из альтернативных России источников. Вице-премьер добавил, что компания Energocom объявила тендер на поставку голубого топлива, на который откликнулись 7 поставщиков.

При этом Спыну отметил, что правительство Молдовы продолжает с Россией и "Газпромом" переговоры о подписании долгосрочного контракта на поставку газа.

Напомним, молдавская делегация в Москве 22 октября не смогла договориться об условиях контракта о поставках газа с российским "Газпромом".

После этого правительство страны объявило о планах найти альтернативных поставщиков газа.

В ответ на действия молдавских властей "Газпром" пригрозил прекратить поставки газа в Молдову.

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