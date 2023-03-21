Молдова вперше в історії поставила електроенергію Україні

Молдова здійснила тестові постачання електроенергії в Україну, яку раніше було закуплено в Європейському союзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку держкомпанії Молдови "Енергоком".

"Це відкриває шлях до нової співпраці, і тому ми матимемо можливість укладати контракти з партнерами з інших європейських країн", - заявив виконувач обов'язків директора компанії Віктор Бинзар.

За даними "Енергоком", профіль компанії, а також її нещодавня реєстрація на єдиній в Європі платформі резервування електроенергії JAO дозволяють компанії проводити такі угоди. JAO - єдина платформа в Євросоюзі, що розподіляє транскордонні потужності з передачі електроенергії на всіх внутрішніх кордонах європейської спільноти. Україна отримала від Молдови 1 МВт.год електроенергії.

"Електроенергія пройшла транзитом через молдавську енергосистему та була продана українським постачальникам", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що у Молдові знову дозволили експортувати електроенергію до інших країн. Там скасували відповідну заборону.

Також ми писали, що, на думку експертів, імпорт електроенергії суттєво не покращить ситуацію зі світлом в Україні до кінця опалювального сезону.

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