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Молдова впервые в истории поставила электроэнергию Украине

Фото: Молдова впервые в истории поставила электроэнергию Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Молдова осуществила тестовые поставки электроэнергии в Украину, которая раньше была закуплена в Европейском союзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу госкомпании Молдовы "Энергоком".

"Электроэнергия прошла транзитом через молдавскую энергосистему и была продана украинским поставщикам", - говорится в заявлении.

По данным "Энергокома", профиль компании, а также ее недавняя регистрация на единственной в Европе платформе резервирования электроэнергии JAO позволяют компании проводить такие соглашения. JAO – единственная платформа в Евросоюзе, распределяющая трансграничные мощности по передаче электроэнергии на всех внутренних границах европейского сообщества. Украина получила от Молдовы 1 МВт.ч электроэнергии.

"Это открывает путь к новому сотрудничеству, и поэтому у нас будет возможность заключать контракты с партнерами из других европейских стран", - заявил исполняющий обязанности директора компании Виктор Бинзарь.

Напомним, что в Молдове снова разрешили экспортировать электроэнергию в другие страны. Там отменили соответствующий запрет.

Также мы писали, что, по мнению экспертов, импорт электроэнергии не улучшит ситуацию со светом в Украине до конца отопительного сезона.

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