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Молдова вперше в історії поставила електроенергію Україні

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Вівторок 21 березня 2023 20:10
Молдова вперше в історії поставила електроенергію Україні Фото: Молдова вперше в історії поставила електроенергію Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Молдова здійснила тестові постачання електроенергії в Україну, яку раніше було закуплено в Європейському союзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку держкомпанії Молдови "Енергоком".

"Електроенергія пройшла транзитом через молдавську енергосистему та була продана українським постачальникам", - йдеться у заяві.

За даними "Енергоком", профіль компанії, а також її нещодавня реєстрація на єдиній в Європі платформі резервування електроенергії JAO дозволяють компанії проводити такі угоди. JAO - єдина платформа в Євросоюзі, що розподіляє транскордонні потужності з передачі електроенергії на всіх внутрішніх кордонах європейської спільноти. Україна отримала від Молдови 1 МВт.год електроенергії.

"Це відкриває шлях до нової співпраці, і тому ми матимемо можливість укладати контракти з партнерами з інших європейських країн", - заявив виконувач обов'язків директора компанії Віктор Бинзар.

Нагадаємо, що у Молдові знову дозволили експортувати електроенергію до інших країн. Там скасували відповідну заборону.

Також ми писали, що, на думку експертів, імпорт електроенергії суттєво не покращить ситуацію зі світлом в Україні до кінця опалювального сезону.

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